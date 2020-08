Dall'Ucraina - Matvienko, Napoli e Shakhtar si avvicinano: c'è la cifra per chiudere, le ultime

Mykola Matvienko (24) è uno dei difensori messi nel mirino dal Napoli per sostituire Kalidou Koulibaly nel caso in cui il difensore senegalese, come molto proabile, lasci la città partenopea nel corso della finestra di mercato che si aprirà in questi giorni. Secondo quanto riportato dai media ucraini, Napoli e Shakhtar sarebbero molto vicini alla chiusura su una base di 15 mln di euro, con il club ucraino che - si legge - si sarebbe assicurato anche il 10% di introiti sulla prossima rivendita.