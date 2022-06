Dall’Uruguay - Affare Olivera, il Napoli verserà un premio di solidarietà al Nacional: la cifra

Il Napoli ha speso circa 11 milioni più 4 di bonus pagabili in tre anni per strappare Olivera al Getafe.

Il Napoli ha detto addio a Ghoulam e si è assicurato Mathias Olivera. Il Napoli ha speso circa 11 milioni più 4 di bonus pagabili in tre anni per strappare Olivera al Getafe. Il portale uruguaiano El Observador ha dato ulteriori dettagli dell’affare. Infatti il club azzurro dovrà versare circa 450mila euro al Nacional, club che l’ha lanciato prima della cessione al Getafe, come premio di solidarietà.