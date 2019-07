Dalla Colombia: "James vuole l'Atletico, in stand-by la trattativa col Napoli"

Tra James Rodriguez e il Napoli si intromette... l'Atletico Madrid. Secondo quanto riporta Gol Caracol, il fantasista colombiano starebbe infatti aspettando l'accelerata dell'Atletico Madrid che attende i soldi della cessione di Antoine Griezmann. La preferenza del giocatore - scrivono in Colombia - è netta, tanto da aver messo in stand-by la trattativa col Napoli. Anche il portale spagnolo As riporta la notizia scrivendo di poter confermare le indiscrezioni provenienti dalla Colombia.