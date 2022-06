Dalla Colombia: "Per Ospina ci sono altre due opzioni oltre alla pista araba"

Tra le opzioni non c’è solo la pista araba che porta all’Al Nassr, ma anche ipotesi in Italia e Francia non specificate.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Pipe Sierra, giornalista colombiano, fa sapere che nelle prossime ore David Ospina, contratto in scadenza con il Napoli il 30 giugno, sceglierà la sua prossima squadra. Tra le opzioni non c’è solo la pista araba che porta all’Al Nassr, ma anche ipotesi in Italia e Francia non specificate. 🚨 En las próximas horas, David Ospina (33) elegirá cuál será su próximo equipo



Opciones:



🇮🇹

🇸🇦

🇫🇷 pic.twitter.com/JK1DuPkm8s — Pipe Sierra (@PSierraR) June 30, 2022