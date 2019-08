Dalla corte del Napoli al declino: Jackson Martinez ora riparte dal Portogallo

Sembrano ormai lontani i fasti di un Jackson Martinez che conquistava le attenzioni dell'Europa calcistica con la maglietta del Porto indosso, tanto da indurre in più occasioni vari grandi club italiani - in primis per esempio furono Napoli e Milan - a pensare a lui come punta di diamante per l'attacco. Poi le cose non sono andate come sperato (da lui) e la sua carriera, oggi che ha 32 anni, ha subito un brusco rallentamento proprio quando avrebbe dovuto essere il contrario, al momento del grande salto nell'Atletico Madrid. Da lì un'esperienza in Cina, e quindi la Portimonense, club portoghese che sta per annunciarne ufficialmente il ritorno, dopo la scorsa stagione in cui ha giocato in prestito, e a seguito del recente svincolo dal Guangzhou Evergrande.