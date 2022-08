Dalla Francia - Accelerata per Ndombele: intensificati i contatti, la proposta di ADL

Il centrocampista francese è in uscita dagli Spurs, non rientra nei piani di Antonio Conte e arriverebbe in azzurro per sostituire Fabian Ruiz.

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Il Napoli ha intensificato i contatti con il Tottenham per Tanguy Ndombele. Almeno questo è quanto raccontano in Francia, nello specifico i colleghi di Foot Mercato. Il club azzurro - al pari del Villarreal - sta trattando per il prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista francese è in uscita dagli Spurs, non rientra nei piani di Antonio Conte e arriverebbe in azzurro per sostituire Fabian Ruiz, in procinto di trasferirsi al PSG. Sulle sue tracce ci sono anche Real Betis, Aston Villa, Nottingham Forest, Everton e Bayer Leverkusen.