Dalla Francia: "ADL voleva Galtier, ma forse il tecnico del Psg prenderà decisione a sorpresa"

Il giornalista de L'Equipe Valentin Pauluzzi è intervenuto a Canale 21: "Garcia? Era nella lista, ma De Laurentiis ha spiazzato tutti. Le ultime esperienze tra Marsiglia e Lione non sono state troppo positive ma non è così, per me, perché chi lo ha sostituito alla fine non ha fatto meglio di Garcia, anzi. A pensarci bene, leggendo la sua carriera, la scelta di De Laurentiis è logica.

Galtier? De Laurentiis ci ha portato a spasso (ride, ndr). Certo la situazione contrattuale di Garcia era molto più semplice e poi ho il dubbio che Galtier abbia bisogno di un anno di tifoso perché è da tanto che non si ferma".