Dalla Francia - Al-Nassr, non solo Ospina: la priorità di Rudi Garcia è Pjanic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Miralem Pjanić ha concluso la sua esperienza in prestito al Besiktas e non sarà riscattato dal Barcellona, proprietario del cartellino. Secondo quanto riportano i colleghi francesi di Footmercato, l’Al-Nassr, club arabo che si è qualificato per la Champions League asiatica e che vuole lottare per il titolo la prossima stagione, ha puntato il mirino sul bosniaco. E’ la priorità anche del neo-tecnico Rudi Garcia che lo ha allenò alla Roma tra il 2013 e il 2016. Al-Nassr dunque molto ambizioso che ha tra gli obiettivi anche David Ospina, svicolatosi dal Napoli.