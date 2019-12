Dalla Francia - Allan tra gli obiettivi del Psg: Leonardo lo vuole in prestito

Allan sotto la luce dei riflettori per quanto riguarda il mercato in uscita del Napoli. Secondo quanto raccontato dal quotidiano francese "Le Parisien", il centrocampista brasiliano è rientrato tra gli oggetti del desiderio del Paris Saint Germain. Leonardo, ds dei francesi è sempre attento al campionato italiano e vorrebbe Allan per rinforzare la mediana del club parigino. Il brasiliano, già seguito dal predecessore di Leonardo, Antero Henrique, è un vero n. 6 con le caratteristiche del combattente. Potrebbe adattarsi perfettamente ad un centrocampo a tre con Verratti e Gueye. Il quotidiano francese riporta che il brasiliano non verrà trattenuto questo inverno. Il suo valore è stimato a 60 milioni di euro e il PSG sta prendendo in considerazione l'idea di un prestito per un giocatore che è ancora sotto contratto. Lo scorso inverno, il suo nome circolava da tempo sul lato parigino. Le due parti erano d'accordo ma non hanno mai ottenuto il via libera dal Napoli.