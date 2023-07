Dalla Francia - Altro che Osimhen: PSG pronto a tutto per il rinnovo di Mbappé

Il Paris Saint Germain farà di tutto per arrivare ad un rinnovo di contratto fino al 2025.

La situazione legata al futuro di Kylian Mbappé resta al momento ancora congelata, ma i colleghi francesi di Rmc Sport fanno sapere che il Paris Saint Germain farà di tutto per arrivare ad un rinnovo di contratto fino al 2025. Il club non avrebbe preclusioni a nessuna ipotesi: revocare l'opzione presente nell'attuale contratto, redigere un nuovo contratto, discutere di nuovi dettagli, compresi quelli economici ancora più favorevoli al giocatore, o addirittura iscrivere nero su bianco la sua partenza nell'estate del 2024.

Il PSG potrebbe anche avere un alleato, ovvero Ziad Hammoud, 44 anni, di nazionalità francese ma libanese di nascita, ex dirigente di BeIN Media Group e recentemente reclutato da Kylian Mbappé per la gestione della sua immagine. Anche se non sarà in prima linea sulle grandi decisioni sportive di Kylian Mbappé, Ziad Hammoud mantiene ottimi rapporti con Nasser al-Khelaifi e potrebbe quindi essere un intermediario prezioso nelle future discussioni tra il giocatore e il club. Non è escluso che anche altri intermediari partecipino in questa operazione.