Dalla Francia - Anche il Napoli sul talento David: classe 2000 del Gent, ci sono altre big europee

Sono tanti i giovani finiti in orbita Napoli nel corso degli ultimi mesi, o anche semplicemente accostati al club di De Laurentiis. Cristiano Giuntoli è in continuo movimento per portare in azzurro giocatori giovani ed in grado di poter arricchire la rosa a disposizione di Gattuso. Secondo quanto riportato dal portale francese Jeunes Footeux proprio il Napoli sarebbe, insieme ad altre big europee, sul talento classe 2000 Jonathan David (20), attaccante di casa Gent e della nazionale canadese. Oltre al club di De Laurentiis ci sarebbero sul giocatore anche Lazio, Lione, Arsenal, Everton, Leicester e Lipsia.