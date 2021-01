Dalla Francia - Anche il Napoli sul talento del Reims Boulaye Dia: folta la concorrenza

Napoli, Milan e Torino sono interessati a Boulaye Dia, attaccante di 24 anni in forza al Reims, autore di 12 gol in Ligue 1. Stando a quanto raccontato da France Football, c'è anche il club azzurro tra le squadre che stanno seguendo il giocatore, sia per questo mese di gennaio che per l'estate prossima. Difficile si muova adesso, più probabile un addio alla Francia tra sei mesi.