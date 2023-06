Dalla Francia - Bayern, follie e accordo per Kim! Si lavora a commissioni per agenti

Manchester United e Newcastle restano interessati al giocatore che può andare via col pagamento della clausola

Il Bayern Monaco si avvicina a piccoli passi a Kim Min-Jae. La redazione di Footmercato, portale francese specializzato sui trasferimenti, fa sapere che è pronto per il centrale coreano un contratto da 10 milioni netti a stagione e ora nei colloqui si parla del compenso per l'agente. Manchester United e Newcastle restano interessati al giocatore che può andare via col pagamento della clausola che per il Bayern non rappresenta un ostacolo e anzi è pronta a pagarla.