Dalla Francia - Boga lascerà il Sassuolo: il Napoli e altre 3 big di A studiano il colpo

Col contratto in scadenza a giugno 2023, Jeremie Boga lascerà il Sassuolo al più tardi la prossima estate. Questo perché il club neroverde non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero un anno dopo. A scriverlo sono i colleghi francesi di Footmercato.net, secondo cui tra le società interessate c'è anche il Napoli, oltre a Roma, Milan e Atalanta. Tutte e quattro ci pensano per l'estate, ma non è escluso che qualcuna di loro - si legge - faccia un tentativo per sbaragliare la concorrenza già a gennaio.