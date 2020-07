Dalla Francia - Boga preferisce Napoli ad altre soluzioni: riavvicinamento tra le parti, azzurri in pole

Quale futuro per Jeremie Boga? Gli ultimi aggiornamenti arrivano dalla Francia, dove il portale Le10Sport ha fatto un punto della situazione. Il Napoli sarebbe in pole per l'esterno del Sassuolo, dopo un riavvicinamento tra le parti avvenuto negli ultimi giorni. C'è ottimismo per la riuscita della trattativa, nonostante sul giocatore ci sia anche l'Olympique Marsiglia.

I MOTIVI DEL VANTAGGIO - A favorire gli azzurri sarebbe la volontà dell'ex Chelsea di restare in Serie A e di raggiungere un progetto ambizioso come quello di Gattuso. Il Sassuolo, comunque, continua a chiedere almeno 25 milioni per cederlo.