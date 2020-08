Dalla Francia: c'è anche Koulibaly nella lista del PSG per sostituire Thiago Silva

Il Paris Saint-Germain cerca sul mercato un sostitua per Thiago Silva, per cui da tempo ormai si vocifera di un possibile addio. Come riportato dalla testata francese Le10Sport, nel mirino oltre a David Alaba del Bayern Monaco ci sarebbero anche un paio di calciatori che militano in Serie A: si tratta di Kalidou Koulibaly del Napoli e di Milan Skriniar dell’Inter, due giocatori che di fronte ad offerte importanti potrebbero cambiare aria.