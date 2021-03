Dalla Francia, Canovi: "Il Psg non cerca Koulibaly. Su Thauvin al Napoli..."

Alessandro Canovi, operatore di mercato, parla a Marte Sport Live: “Il mercato risentirà inevitabilmente della pandemia. Certe cifre non credo che gireranno ancora. Il Psg su Koulibaly? Non mi risulta, ha ottimi difensori, Marquinhos e Kimpembe su tutti, e ha un buco di 100 milioni. Certo ha le forze per acquistare chiunque. Thavin e Amavi a zero euro? Occasioni per tutti, anche per il Napoli. Chi gioca per il Marsiglia, come Thauvin, è assolutamente all’altezza della serie A, ma credo che ci siano club inglesi su di lui”.