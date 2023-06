Dalla Francia - Caos al PSG: il motivo per cui l’annuncio dell’allenatore tarda ad arrivare

I tifosi del PSG devono ancora armarsi di un po' di pazienza per sapere il nome del nuovo allenatore.

I tifosi del PSG devono ancora armarsi di un po' di pazienza per sapere il nome del nuovo allenatore. A sostenerlo sono i colleghi francesi di Rmc Sport, che spiegano che il primo ostacolo riguarda l’uscita di Christophe Galtier. Entrambe le parti devono negoziare un accordo finanziario amichevole e al momento la trattativa non è ancora iniziata.

Parallelamente i colloqui con Julian Nagelsmann vanno avanti, ma manca ancora qualcosa per arrivare alla fumata bianca. Il motivo principale è che non c’è il minimo accordo su nessun nome a Parigi: “Nulla è deciso, Nasser Al-Khelaïfi è andato a Istanbul per i congressi Uefa ed Eca. Il presidente del club sarà anche presente sabato sera alla finale di Champions League tra Manchester City e Inter. È difficile individuare chi decide dentro il Psg. Da un lato, Luis Campos svolge a pieno il suo ruolo di consigliere e vuole dimostrare di mantenere il controllo. Secondo chi gli è vicino, dallo scorso gennaio è stato a Doha diverse volte per incontri di lavoro. E soprattutto ha presentato una lista di 10 nomi a Nasser Al-Khelaïfi. I suoi margini di manovra nella scelta finale rimangono opachi. Soprattutto perché Al-Khelaïfi avrà probabilmente l’ultima parola“.

Nella short list dei possibili nomi, oltre a Nagelsmann, c’è anche Xabi Alonso. Resiste anche Thiago Motta del Bologna, apprezzato dal presidente del PSG.