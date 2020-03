Dalla Francia - Cavani al passo d'addio col PSG: possibile un ritorno in Sud America

Edinson Cavani si appresta a passare gli ultimi mesi con il PSG. Il bomber uruguaiano non ha brillato in questa stagione, ma la sua condizione fisica era in crescita prima dell’avvento del coronavirus.

RITORNO IN SUDAMERICA - Secondo L’Equipe, ci potrebbe essere un ritorno in Sud America per l’attaccante. Gli argentini del Boca Juniors stanno pensando a Cavaniper la prossima stagione, in modo così da formare una coppia esplosiva in attacco assieme a Carlos Tevez.