Dalla Francia: "Danso diventerà top di livello mondiale, sarebbe un grande colpo"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sebastiano Salaroli, intermediario di mercato

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sebastiano Salaroli, intermediario di mercato ed esperto di calcio francese: “Danso come sostituto di Kim? È un difensore completo e moderno, secondo me è destinato ad essere un difensore di livello mondiale nei prossimi anni. È aggressivo sull’uomo, è veloce e cattivo. Per una squadra come il Napoli a cui servono difensori che creano superiorità numerica, Danso sarebbe utilissimo.

Se il Napoli lo prendesse farebbe un colpo di alto livello. Essendo un difensore di struttura, la velocità in termini assoluti paga, ma è un giocatore veloce. Quando c’è un difensore in grado di coprirti tanto campo dietro, è una caratteristica fondamentale, Danso è davvero completo e mi espongo su di lui perché può diventare un top mondiale".