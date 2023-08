Dalla Francia - Danso-Lens, è fatta per il rinnovo: accordo fino al 2028

Novità su Kevin Danso dalla Francia, obiettivo del Napoli, in campo oggi nell'amichevole contro il Torino.

Novità su Kevin Danso dalla Francia, obiettivo del Napoli, in campo oggi nell'amichevole contro il Torino. Il prolungamento di Danso con il Lens era stata finalizzato da poco più di due settimane, ma non c'era stata ancora la firma. L'insistenza del Napoli per avere il centrale austriaco l'aveva rimandata, ma ora è stata definitivamente chiusa. L'accordo prevede un aumento sostanzioso dell'ingaggio e l'estensione del contratto del difensore fino al 2028. A riferirlo è il portale francese lavoixdunord.fr.