Dalla Francia - David, nessuna offerta: il Lille fissa il prezzo per la cessione

TuttoNapoli.net

© foto di PhotoViews

Jonathan David, gioiello del Lille, accostato al Napoli come eventuale erede di Osimhen, non ha ancora ricevuto proposte concrete. Lo scrivono dalla Francia. Footmercato, infatti, fa sapere che il bomber non ha al momento offerte serie, anche se il Lille ha fissato il prezzo per l'eventuale cessione ed è pari a circa 50 milioni di euro. Anche il Napoli è avvisato.