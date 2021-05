Dalla Francia - De Zerbi, non solo Shakhtar: vicino alla Ligue 1 con la Champions

Secondo quanto riportato da L'Equipe, Roberto De Zerbi sarebbe il primo nome sulla lista del Lione per sostituire Rudi Garcia, prossimo all'addio al termine della stagione. Il nome dell'attuale tecnico in scadenza col Sassuolo è compreso in una lista in cui figurano anche Marcelo Gallardo, Patrick Vieira e l'allenatore del Lille Galtier. Sul quotidiano francese viene aggiunto anche che, l'eventuale qualificazione alla prossima Champions League, sarebbe una carta decisiva per convincere l'allenatore neroverde a prendere la strada della Ligue 1 e abbandonare quella che porta allo Shakhtar Donetsk.