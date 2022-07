Dalla Francia: "Diallo in uscita, ecco quanto chiede il PSG. Navas? Guadagna 12mln..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Valentin Pauluzzi, giornalista de L’Equipe.

"Il PSG deve vendere almeno 7-8 giocatori che sono di troppo. Galtier ha detto in conferenza che gli piace avere una rosa ridotta. Tra i partenti Diallo, un buon prospetto quando è arrivato. Duttile perché può giocare terzino, a tre, a quattro, mediano. Ha esperienza in Champions. Ha due anni di contratto, costa 20-25 milioni ed è tra i meno pagati al PSG. È senegalese, figuriamoci se non ne ha parlato con Koulibaly del Napoli in questi anni. Diallo è sicuramente un giocatore affidabile, fatto e finito. Grande esperienza tra Borussia e PSG, rappresenta una buona opportunità.

Kim al Rennes? Era un emerito sconosciuto un anno fa. L’allenatore ha allenato in Cina e può essere una carta importante per portarlo in Francia. Io non discuto le qualità di Kim, però se la Nazionale italiana vuole non arrivare ai Mondiali un’altra volta allora va bene che continui a prendere questi giocatori. Servirebbe amor proprio per la terra, ci sono tanti giocatori in Campania, in Italia che aspettano di avere possibilità. La Campania, a detta di tanti osservatori, è un serbatoio incredibile di giovani talenti. La pecca di De Laurentiis in questi anni di presidenza è non aver sfruttato questo vantaggio. Keylor Navas al Napoli? Ha 12 milioni di stipendio annuale, è fuori portata”.