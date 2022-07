Dalla Francia: Ds Rennes in Turchia per chiudere Kim, ma non ha ancora deciso

Il Rennes vuole a tutti i costi Kim Min-jae, difensore sudcoreano del Fenerbahce che è nel mirino anche del Napoli.

Il Rennes vuole a tutti i costi Kim Min-jae, difensore sudcoreano del Fenerbahce che è nel mirino anche del Napoli. Secondo quanto riportano i media francesi, il ds del ricco club francese Florian Maurice è arrivato in Turchia per cercare di chiudere l'operazione, ma - riporta l'autorevole Rmc Sport - non è filtrata ancora nessuna decisione finale da parte del giocatore.