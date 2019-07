Dalla Francia - Fekir preferisce il Napoli! Vuole la Champions, ADL ci lavora da settimane: i dettagli

Malgrado un accordo con il Real Betis, Nabil Fekir alla fine potrebbe finire al Napoli. L’attaccante francese, in scadenza 2020 con il Lione, lascerà la Ligue 1 in questa finestra di mercato e potrebbe sfruttare il fatto che tra i club manchi l’accordo per trovare un palcoscenico più importante. Il Napoli, come racconta RMC Sport in Francia, sta lavorando discretamente da diverse settimane a questo colpo e per questo il giocatore ha messo in stand-by la soluzione spagnola. Alla base ci sarebbe la sua voglia di giocare la Champions League, cosa che il Napoli può garantirgli. Fekir preferirebbe dunque la destinazione partenopea e la dirigenza azzurra lo sta mettendo in cima alla lista delle preferenze, lavorando parallelamente anche a James Rodriguez.