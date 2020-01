Dalla Francia: follia PSG per Koulibaly, offerti 12mln netti all'anno ma ci sono altre 3 big

Kalidou Koulibaly vuole lasciare il Napoli al termine della stagione. E' quanto riportano i colleghi francesi di Foot Mercato che rivelano che per questo il PSG s'è fatto sotto. Il ds Leonardo ha promesso al procuratore del difensore uno stipendio da 12mln di euro netti a stagione per il difensore 28enne, scelto come erede di Thiago Silva. Il Psg dovrà però battagliare con City, United e persino Real Madrid che hanno incontrato l'agente del giocatore. Lo United in particolare già l'anno scorso era stato in contatto con l'entourage.