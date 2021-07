Dalla Francia - Galatasaray, niente Mario Rui: accordo vicino con Kurzawa

Secondo quanto riportato da RMC Sport Lawyn Kurzawa potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain. Il club francese è molto vicino all'accordo col Galatasaray per la cessione del terzino sinistro. Ricordiamo che già lunedì è stato ceduto un altro terzino sinistro, ossia Mitchel Bakker al Bayer Leverkusen. Col solo Juan Bernat come interprete del ruolo è verosimile aspettarsi la ricerca di un nuovo giocatore e sotto questo aspetto attenzione a Théo Hernandez, i cui ultimi rumors di mercato parlano di come il giocatore non sia mai uscito dai radar parigini.