Dalla Francia - Ghoulam, il Marsiglia ci prova ma c'è un ostacolo

Si avvicina sempre di più la sessione di calciomercato di gennaio è aumentano i rumors sia in entrata che in uscita. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare la città partenopea potrebbe essere Ghoulam con la società azzurra che ha contatti in corso con il Marsiglia.

OSTACOLO INGAGGIO - A confermare l'interesse per il terzino algerino da parte della società della Ligue 1 è 'le10sport.com' secondo cui si lavora al prestito fino al termine della stagione del calciatore. Una trattativa però che deve superare un ostacolo non di poco conto: l'ingaggio del 28enne, troppo alto per il Marsiglia. Così l'affare potrebbe andare in porto soltanto nel caso in cui il Napoli si faccia carico di una parte dello stesso, ipotesi al momento non presa in considerazione dai partenopei.