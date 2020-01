Dalla Francia - Ghoulam-Marsiglia, l'entourage chiarisce: "Non c'è assolutamente niente!"

Anche sul futuro di Faouzi Gholam sono tante le voci che si stanno rincorrendo negli ultimi giorni. Il Marsiglia sembra la squadra maggiormente accreditata per mettere le mani sul terzino algerino, anche se non sembra tutto cosi scontato. Dalla Francia il portale marseillefootball.fr ha riportato le parole dell'entourage del terzino del Napoli, che avrebbe chiarito sulla vicenda: “Non sappiamo da dove provenga questa voce. Non c'è assolutamente niente. Nessuno ha detto nulla a Faouzi di un possibile interesse da Marsiglia”.