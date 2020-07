Dalla Francia - Guai finanziari per il Lille, deve fare cessioni per 150 mln: accelerata all'affare Osimhen?

Un Lille costretto a vendere per rientrare delle difficoltà economiche in arrivo dopo la mancata qualificazione Champions. Questa la notizia che arriva dai francesi di RMC Sport, secondo cui la Direction Nationale du Controle de Gestion (organo che monitora i conti delle società calcistiche in Francia) avrebbe posato i propri occhi proprio sul Lille.

Secondo quanto riportato c’è la necessità di coprire con le cessioni la cifra di circa 150-160 e questo potrebbe dunque dare una nuova accelerata agli affari col Napoli relativi all’attaccante Osimhen ed al difensore Gabriel.