Dalla Francia: "Higuain verso la Mls, ma manca ancora l'intesa con la Juve"

Gonzalo Higuain è sempre più vicino all'addio alla Juventus. Il Pipita,però, non vuole rinunciare al suo ricco ingaggio e solo la risoluzione del contratto sembra essere l'unica strada percorribile. Manca però ancora l'intesa col club bianconero. Nelle ultime ore ci sono novità importanti circa il futuro dell'attaccane argentino. A rivelarle è Abdellah Boulma, giornalista di L'Obs, collega che per primo rivelò l'accordo tra Blaise Matuidi e l'Inter Miami. E proprio il club della Florida di David Beckham sarebbe in trattativa avanzata con il Pipita, attirato dall'ipotesi di giocare in Mls.