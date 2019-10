Dalla Francia: "Ibra al Napoli solo in caso di addio di Mertens a gennaio"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Valentin Pauluzzi, giornalista dell'Equipe. Queste le sue parole: "Ibrahimovic vuole giocare ancora ad altissimi livelli perchè cura molto il suo aspetto fisico, sta bene e può fare ancora la differenza. A Napoli non ce lo vedo perchè l’attacco è già pieno. Se poi Mertens ha qualche dubbio e può andare via a gennaio, allora potrebbe entrare Ibrahimovic.



Icardi? Uno come Icardi prima o poi doveva esplodere anche a Parigi. Si parla di un riscatto anticipato perchè il Psg ha denaro da investire e poi Cavani è già deciso che a fine stagione andrà via".