Dalla Francia - Icardi-Monza, filtra grande ottimismo: assalto previsto dopo Ferragosto

© foto di Panoramic/Image Sport

Il Monza continua a sognare Mauro Icardi. Secondo L'Equipe, dai dirigenti brianzoli filtra grande ottimismo per quanto concerne il ritorno dell'argentino in Italia. Maurito, messo ufficialmente alla porta dal PSG, può tornare in Italia nella seconda metà d'agosto: è in questo arco temporale che Galliani si farà sotto per tentare quello che sarebbe a tutti gli effetti un colpo sensazionale per i biancorossi, all'esordio assoluto in Serie A.