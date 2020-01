Dalla Francia - Il Barcellona pensa a Koulibaly per sostituire Todibò

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly continua ad essere sotto la luce dei riflettori in merito a presunte voci di mercato. L'ultima proviene direttamente dalla Francia, stando a quanto riportato da ‘Le10Sport‘, il Barcellona, (prossimo avversario in Champions degli azzurri) per sostituire Todibo starebbe pensando proprio al difensore azzurro. I partenopei, a meno di scenari clamorosi, non si priveranno dell’ex Genk nel mercato di gennaio, ma a giugno se ne potrà sicuramente riparlare.