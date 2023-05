Dalla Francia - Il Man United spinge per Kim: offerto super ingaggio, ma non ha ancora deciso

TuttoNapoli.net

Il Manchester United spinge per Kim Min-jae. Le scorse settimane sarebbe andato in scena un incontro con l'entourage del difensore del Napoli, in cui i Red Devils avrebbero offerto un ingaggio da top player, degno dei calciatori più pagati della rosa a disposizione di ten Hag. Il centrale coreano è il principalo obiettivo per la difesa degli inglesi. A riportarlo è Foot Mercato, secondo cui il giocatore sarebbe sì allettato dalla possibilità di giocare in Premier, ma potrebbe anche rimanere volentieri un'altra stagione a Napoli.