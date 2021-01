Dalla Francia - Il Marsiglia respinge Diego Costa, francesi restano sulla pista Milik

Diego Costa è in cerca di squadra. L'attaccante, dopo essersi svincolato dall'Atlético Madrid, è stato proposto al Marsiglia. Secondo quanto riportato da La Provence ci sarebbe già stato il no del club, che punta ad altri profili, in particolar modo Arek Milik. Diego Costa, 32 anni, si tova in questo momento in Brasile, nella sua città natale di Lagarto e si sta allenando con la squadra locale in attesa di una chiamata.