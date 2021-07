Dalla Francia - Il Marsiglia vuole Boga: contatti in corso, ma il Sassuolo spara alto

Il futuro di Jeremie Boga, seguito in passato dal Napoli, è ancora molto incerto. Il contratto dell'esterno del Sassuolo scade a giugno 2022, ad un anno dalla scadenza dalla Francia, però, spunta una pista nuova. Secondo La Provence, l'Olympique Marsiglia starebbe studiando la possibilità di rimpatriare l'esterno francese, nato proprio all'ombra del Velodrome. Il Sassuolo - si legge - chiede 25-30 milioni di euro per cederlo, ma il club provenzale starebbe temporeggiando, alla ricerca dei fondi necessari, tramite le cessioni. Intanto i contatti con l'entourage sono in corso.