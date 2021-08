Dalla Francia - Il Milan non molla Ounas: dopo il 'no' al prestito ci prova a titolo definitivo

Caccia al rinforzo offensivo per il Milan. Tra la suggestione (tutta da verificare) James Rodriguez e le difficoltà per arrivare a Romain Faivre, i rossoneri continuano a bussare alla porta del Napoli per Adam Ounas. Secondo quanto riferito da Footmercato, gi azzurri hanno finora risposto picche: Spalletti continua a ritenere incedibile il fantasista algerino. Ma i meneghini sono pronti a intavolare una trattativa per il passaggio a titolo definitivo.