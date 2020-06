Dalla Francia - Il Napoli ha l'intesa per Gabriel: il Lille aspetta altre offerte prima di chiudere

Voci di mercato arrivano dalla Francia, con il Napoli che sarebbe pronto a chiudere un colpo importante per la difesa: come riportato dal portale francese Footmercato, Napoli e Lille avrebbe di fatto chiuso l'accordo per il difensore brasiliano Gabriel Magalhanes (22) sulla base di un'offerta da 20 mln di euro da parte degli azzurri.



Accordo - si legge - anche con il giocatore che andrebbe a percepire più di 2 mln di euro per cinque anni. C'è l'intesa, si, ma non era ancora chiusa: il club francese, infatti, vorrebbe aspettare anche le proposte degli altri club che ci sono sul giocatore, tra cui anche l'Everton di Ancelotti. A seguire il brasiliano anche Tottenham, Real Madrid e Paris Saint Germain.