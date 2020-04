Dalla Francia - Il Napoli mette in lista il difensore francese Magalhães, c'è anche l'Everton di Ancelotti

Anche in periodo di quarantena, le società di calcio continuano a lavorare per costruire le squadre del futuro. Anche il Napoli di De Laurentiis continua a navigare in acque internazionali, alla ricerca di un nuovo difensore: secondo quanto riportato da France Football il club partenopeo avrebbe messo gli occhi su Gabriel Magalhães (22), difensore del Lille sul quale ci sarebbero gli occhi di diversi top club europei. Per Magalhães.- si legge - non mancano gli estimatori in Premier (Arsenal, Chelsea e l'Everton di Ancelotti), e ad inseguire il giocatore ci sarebbe anche il Napoli che vanterebbe buoni rapporti con la dirigenza del Lille dopo la trattativa che ha visto quasi concretizzarsi il passaggio di Pépé in azzurro.