Dalla Francia - Il Napoli vuole chiudere anche per Gabriel: affare da oltre 100mln con il Lille

Non solo Osimhen: c'è un grande rapporto tra il Napoli e il Lille, per questo motivo l'affare per il nigeriano può allargarsi anche a Gabriel, difensore, classe '97, brasiliano, individuato dalla società come possibile erede di Koulibaly. L'edizione odierna di L'Equipe fa sapere che la sua valutazione è di circa 25 milioni di euro e il Napoli vorrebbe concludere entrambi gli affari con la società francese per un investimento da oltre 100 milioni di euro.