Dalla Francia - Il Newcastle sfida il Napoli per l'erede di Kim

Il Newcastle porterà avanti una faraonica campagna acquisti nell'estate che precede il ritorno dei magpies in Champions League e non si fermerà all'acquisto di Sandro Tonali. Il club di Premier, riporta 'Footmercato', ha avviato i contatti per l'acquisto di David Hancko, ex meteora della Fiorentina che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Feyenoord con risultati eccellenti. Hancko è anche tra i nomi che sta valutando il Napoli per il dopo Kim.