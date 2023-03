Dalla Francia - Il PSG abbandona la pista Osimhen: l'obiettivo per l'attacco è in Premier

Il PSG starebbe puntando su Haaland per creare insieme a Mbappé una super coppia d'attacco.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il PSG starebbe puntando su Haaland per creare insieme a Mbappé una super coppia d'attacco. Secondo RMC Sport, il club parigini sarebbe disposto a sborsare una cifra intorno ai 200 milioni per l'attaccante norvegese del Manchester City. Con il Manchester United che ambisce a Kane, diminuiscono i possibili acquirenti per Victor Osimhen, qualora il nigeriano dovesse decidere di lasciare il Napoli.