Dalla Francia - Il PSG non molla Skriniar: Al-Khelaifi è pronto a scendere in campo

TuttoNapoli.net © foto di TUTTOmercatoWEB.com Stando a FootMercato non è ancora detta l’ultima parola per quanto riguarda il trasferimento di Milan Skriniar al PSG già in questo mercato di gennaio. È infatti pronto a scendere in campo lo stesso presidente del club parigino Nasser Al-Khelaïfi, il quale sembra deciso a prendere in mano la situazione. Il suo obiettivo è quello di chiudere la trattativa entro il 31 gennaio, anche per evitare che si possano inserire alcuni club inglesi e soffiargli un obiettivo di lungo corso.