Dalla Francia - Il PSG pensa ad un’alternativa a Fabian: contatti con gli agenti di Soler

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il PSG spera ancora di rafforzarsi con tre elementi aggiuntivi entro la fine della finestra di mercato. L'idea è di acquistare un giocatore per ogni reparto. Per quanto riguarda il centrocampo ha messo gli occhi su Fabian Ruiz. Tuttavia l’affare tarda a concludersi e così Luis Campos sta pensando ad un'alternativa. Il dirigente dei parigini ha contattato gli agenti di Carlos Soler. Lo spagnolo del Valencia viene visto come un'alternativa a Fabian Ruiz. Al momento ci sono stati solo contatti tra Luis Campos e l’entourage di Soler e nessuna offerta è stata avanzata dal PSG. Lo scrivono i colleghi francesi di Canal Supporters.