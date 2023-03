Dalla Francia - Il PSG piomba su Kim! Caccia a un altro centrale: i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Milan Skriniar, come riportato da Footmercato il PSG vuole ingaggiare un altro difensore centrale la prossima estate e si sarebbe interessato a Kim Min-jae. Il difensore del Napoli ha una clausola valevole per i primi 15 giorni di luglio pari a 48 milioni, ma il club azzurro sta lavorando per alzarla. Altri centrali nel mirino dei parigini sono Gonçalo Inacio e Pau Torres.