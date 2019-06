Dalla Francia - Il Psg spinge per Koulibaly: c'è anche lo United, ADL resta irremovibile sulla richiesta

Kalidou Koulibaly è stato più volte definito incedibile in casa Napoli. Eppure le pretendenti ci sarebbero, pronte a fare di tutto: secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, il Psg avrebbe nuovamente mosso l'offensiva per il difensore azzurro. Su Koulibaly, però, c'è anche il Manchester United anche se il giocatore preferirebbe la soluzione parigina per motivi personali. Resta il fatto, però, che per Koulibaly il presidente De Laurentiis chiede una cifra che si aggira attorno ai 100 mln.