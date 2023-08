Dalla Francia - Il PSG spinge Verratti in Qatar: il centrocampista poco convinto

Il club parigino sta provando in tutti i modi a liberarsi di un giocatore che ha fatto la storia recente della squadra.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Verratti è da tempo nella lista degli "indesiderati" del PSG. Messo praticamente fuori rosa da Luis Enrique, il nazionale italiano è l'ultimo superstite dopo la grande "epurazione", che ha portato le cessioni di Neymar, Icardi, Renato Sanches e Paredes. Adesso, il club parigino sta provando in tutti i modi a liberarsi di un giocatore che ha fatto la storia recente della squadra: secondo le informazioni riportate da FootMercato, l'idea di Al-Khelaifi è quella di cederlo all'Al-Arabi, società qatariota di proprietà di un suo familiare.

L'accordo è stato ovviamente già trovato, resta solo da convincere il 30enne ex giocatore del Pescara, che sembra però piuttosto riluttante. Verratti vorrebbe continuare a giocare in Europa ma finora non sono arrivate offerte in linea con le richieste dei parigini; in Qatar ritroverebbe due ex compagni di squadra come Diallo e Rafinha.