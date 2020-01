Dalla Francia - Il Psg vuole Koulibaly: scelto l'azzurro per il post Thiago Silva

Nuove voci sul futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli sembra essere tornato del mirino del Psg per il dopo Thiago Silva. Dalla Francia rilanciano che il club parigino abbia persino preso contatti per discutere di un possibile arrivo nella capitale di Koulibaly per la prossima estate. Nessuna offerta è stata ancora fatta, ma Leonardo sembra avere le idee chiare per il post-Thiago Silva.